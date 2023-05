Football – Kevin Mbabu: «Ce que Servette a fait, c’est historique» Les Grenat terminent deuxièmes de Super League et se qualifient pour les qualifications de la Ligue des champions. Prêté durant quatre mois, le latéral genevois savoure le moment. Valentin Schnorhk Lucerne

Kevin Mbabu peut célébrer la victoire 1-0 de Servette à Lucerne, synonyme de qualification pour le 2e tour de qualification à la Ligue des champions. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Peut-être que lui peut prendre la mesure encore plus que n’importe qui de ce que veut dire la qualification de Servette pour le 2e tour qualificatif de la Ligue des champions. Formé en grenat et revenu au club pour retrouver du temps de jeu à la mi-février, Kevin Mbabu (28 ans) a contribué à ce titre honorifique de vice-champion de Suisse, obtenu après le succès 1-0 à Lucerne lors de la dernière journée lundi. Prêté par Fulham, le Genevois doit discuter avec le club anglais pour savoir s’il peut compter sur lui, avec une préparation complète. Sinon, il cherchera un autre défi. Il pourra s’appuyer sur ses derniers mois servettiens pour faire valoir sa candidature.

Kevin Mbabu, vous étiez revenu à Servette pour tenter d’accrocher la 2e place. Mission accomplie?

Oui, presque mission accomplie, parce qu’il y avait aussi la Coupe de Suisse comme objectif. Mais je crois que le plus important a été fait. Ce qu’on a fait, c’est quand même historique. Servette, vice-champion de Suisse, on n’a plus vu ça depuis les années 1990 (réd: le meilleur classement depuis le dernier titre, en 1999). Nous ne pouvons qu’être fiers du super travail qui a été fait durant toute la saison. Moi, je suis simplement venu amener une petite brique dans tout ce que l’équipe avait construit. Mais je suis très content que ça se finisse avec le Servette FC à la deuxième place.

Quelle a été la clé?

Quand je suis arrivé, ce qui nous manquait le plus, c’était l’efficacité. Je pense que depuis un mois, le Servette FC a fait la différence dans les matches grâce à ça. Comme aujourd’hui (réd: lundi), où nous marquons presque sur notre première action. Servette en aura besoin l’année prochaine pour atteindre ses objectifs.

Associer Servette et Ligue des champions dans la même phrase, qu’est-ce que cela représente pour vous qui êtes formé au club?

C’est très spécial. Moi, j’ai eu la chance de la jouer. Mais de savoir que le Servette FC a peut-être la chance d’y participer, je ne peux qu’être très fier d’y avoir contribué. Je lui souhaite d’y parvenir, même si le chemin sera long. Mais rien n’est impossible.

Il n’y aura peut-être pas la Ligue des champions, mais il y aura au moins six matches européens pour Servette la saison prochaine. Que faut-il en attendre?

Quand on voit ce que Bâle a pu faire en Conference League, pourquoi Servette ne pourrait-il pas le faire? Il faut avoir un effectif complet, qui peut enchaîner des matches tous les trois jours. C’est possible, mais c’est aussi au club de construire un bon contingent pour la saison prochaine. Mais je ne me fais pas de souci.

«Je me suis senti à nouveau important, j’ai pu enchaîner les matches.» Kevin Mbabu, défenseur du Servette FC

Personnellement, quel bilan tirez-vous de votre passage à Servette?

Un bilan évidemment positif, parce que collectivement, les objectifs ont été remplis. Personnellement, ça a été un peu difficile au début, j’avais de la peine à trouver mon rythme. Parce que je suis un joueur qui base beaucoup son jeu sur le physique. J’ai besoin de mon corps pour faire la différence. Alors ça a pris quatre, six, huit semaines pour vraiment revenir et bien aider l’équipe. Et je crois qu’on a pu voir sur cette fin de saison que j’ai vraiment apporté un gros plus à l’équipe et que j’ai pu contribuer à l’amener à cette deuxième place.

Mentalement, cela vous a-t-il fait aussi du bien de revenir dans votre ville?

Oui, évidemment. Je me suis senti à nouveau important, j’ai pu enchaîner les matches. Je ne peux que remercier le coach Alain Geiger et tout le staff qui m’ont aidé à retrouver mon niveau. Et je veux également dire un grand merci à la Section Grenat qui nous a mis le feu encore aujourd’hui (réd: lundi). Merci à Servette et à tout le club.

Que faut-il vous souhaiter pour la suite?

La santé, évidemment. Et beaucoup de temps de jeu.

Valentin Schnorhk est journaliste à la rubrique sportive depuis 2021, après avoir travaillé au sein de l'agence Keystone-ATS. Il suit particulièrement le football et s'intéresse de près à l'analyse du jeu. Plus d'infos @schn_val

