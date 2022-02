Référendum risqué – Keller-Sutter et Maurer tenteront ensemble de sauver Frontex

Le dossier relève du ministre UDC, mais les conséquences d’un refus sur l’Accord Schengen-Dublin pousse la ministre de Justice et Police à s’engager.

Keller-Sutter et Maurer tenteront ensemble de sauver Frontex

Ueli Maurer et Karin Keller-Sutter viendront main dans la main la semaine prochaine défendre le oui à Frontex. L’invitation n’a pas encore été envoyée, mais la tenue de cette conférence de presse commune nous a été confirmée par le Département fédéral des finances. Deux ministres pour un objet de votation, ce n’est pas inédit, mais plutôt rare. Preuve de l’importance de ce scrutin qui se jouera le 15 mai.

Frontex? C’est l’agence européenne de protection des frontières. Le parlement a accepté de relever le soutien financier de la Suisse à 61 millions de francs dès 2027. Une hausse que la gauche a combattue par référendum. Sur leur site internet, les opposants parlent de Frontex comme «le symbole d’une politique migratoire européenne fondée sur l’isolement et la violence». Pour eux, dire non permettra d’en finir avec «la criminalisation de la migration vers l’Europe et la militarisation des frontières».