Piano – Keith Jarrett ou les échos du passé Le pianiste ne jouera plus, c’est sûr, mais son label continue à publier ses concerts, comme ce magnifique «Budapest»… Boris Senff

Keith Jarrett ECM Records

L’an dernier, au moment où sortait l’album «Munich 2016», tout indiquait que le pianiste Keith Jarrett vivait des heures sombres. Il n’avait plus donné de concert depuis près de deux ans et la pochette de son dernier enregistrement indiquait le ciel… Désormais, alors que vient de sortir son «Budapest Concert» de 2016 lui aussi, le musicien d’exception a confirmé ce qui était pressenti: victime de deux crises cardiaques qui l’ont laissé paralysé du côté gauche, il ne se produira probablement plus jamais en public. Quand on connaît son degré de perfectionnisme, le silence à venir semble hélas certain. Même si d’autres légendes du piano ont parfois voulu poursuivre leur carrière après de sérieux pépins de santé – comme Oscar Peterson ou McCoy Tyner – il y a peu de chance pour que cela tente Keith Jarrett. Le pianiste si sourcilleux sur ses prestations improvisées, en solo depuis qu’il ne se produisait plus avec son trio, ne quitte pas complètement la scène par la grâce d’enregistrements toujours très rigoureux de ses concerts passés. Celui de Budapest ne déroge pas à la règle en 14 morceaux qui ne se contentent pas de fréquenter les plus hautes cimes de la virtuosité, mais cultivent aussi cet art du blues qui convient plus que jamais aux circonstances.