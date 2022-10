Spectacle lyrique – «Katia Kabanova», sobre et puissante au Grand Théâtre Plongé dans une épure scénique saisissante, le drame de Janacek conquiert les esprits avec une direction de jeu soignée et une distribution de très haut vol. Rocco Zacheo

La soprano américaine Corinne Winters sur le plateau du Grand Théâtre, tragédienne particulièrement inspirée dans le rôle-titre. CAROLE PARODI

Pour commencer, il y a la Volga, qui accueille et saisit les spectateurs ayant franchi le seuil de la salle pour se diriger à leur place. Elle est là, dans une luminosité laiteuse, derrière de vastes ouvertures dans le décor, coulant avec majesté et s’effaçant lentement, engloutie par une brume mystérieuse. C’est par ce grand fleuve, personnage immanent de «Katia Kabanova» de Leos Janacek, qu’un drame va se consommer sous peu et que le destin de tout un village sera marqué à jamais.