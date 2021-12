Interview cinématographique – Katerine: «Je suis décalé par inadvertance» L’acteur et chanteur partage l’affiche du «Test» avec Alexandra Lamy, qui traite de la grossesse et de la famille. On lui a lancé un coup de fil. Pascal Gavillet

Philippe Katerine: «Je préfère éviter de me situer artistiquement.» PATHÉ FILMS

Au bout du téléphone, c’est bien sa voix. Un peu traînante, lymphatique mais plaisante, mélange de nonchalance et de faux sérieux. Depuis le début de la journée, Philippe Katerine enchaîne les entretiens téléphoniques – le Zoom n’était pas possible, on ignore pourquoi – pour défendre un film dont il n’est pas tout à fait le héros, «Le test». En couple avec Alexandra Lamy, il y incarne un père gériatre. La découverte d’un test de grossesse va fortement perturber leur quotidien familial.