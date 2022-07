Suspense sur le mercato – Kastriot Imeri, le dossier qui pourrait pourrir à force de mariner Le départ à l’étranger du jeune international servettien est pour ainsi dire acté. Mais pour où et, surtout, pour combien? En attendant le verdict, le joueur s’entraîne à l’écart de sa future ex-équipe. Simon Meier

Kastriot Imeri dans la foulée d’un penalty réussi, le 4 décembre dernier à Berne. On ne devrait plus revoir le milieu de terrain sous le maillot servettien. KEYSTONE

Servette s’en va à Bâle ce dimanche comme il avait reçu Saint-Gall samedi passé (victoire 1-0): avec beaucoup d’appétit et sans Kastriot Imeri. Le milieu offensif de 22 ans a encore une année de contrat avec les Grenat. Mais il est en instance de transfert à l’étranger. Alors il ne joue pas et s’entraîne à l’écart. Devenu classique sur le mercato, ce type de dossier peut se régler vite et bien; ou alors se transformer en bras de fer déplaisant, voire toxique.