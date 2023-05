Les Français ont les Galeries Lafayette. Les Allemands avaient Karstadt. Avaient, car aujourd’hui, le fleuron des grands magasins est en faillite. Naufrage misérable après plus d’un siècle d’une épopée visionnaire, pourtant méconnue par beaucoup d’Européens.

Rudolf Karstadt ouvre son premier magasin de tissus et confection en 1881, douze ans avant les galeries parisiennes. C’est l’âge d’or de la démocratisation de la mode, des produits de luxe accessibles autant aux célébrités qu’aux gens ordinaires. On raconte que l’écrivain Thomas Mann achetait ses chaussettes à ce «Bonheur des dames» allemand.

«Quarante ans plus tard, ma caverne d’Ali Baba ressemblait à un vaisseau fantôme.»

Avec ses façades néogothiques, ses premiers escalators et son jardin sur le toit, le célèbre magasin de la Hermannplatz à Berlin fut, dans les années 1920, le plus grand et le plus moderne des grands magasins d’Europe. Les SS le dynamitèrent en 1945 pour l’empêcher de tomber entre les mains des Russes. Dans un pays en ruine, les magasins vendirent des casseroles fabriquées à partir de casques de soldats. Puis, dans les années fastes du miracle économique, le groupe connut une expansion sans précédent. Après la chute du Mur, plus aucun Allemand n’avait mis au moins une fois dans sa vie un pied dans un Karstadt.

Lors de mon dernier séjour à Munich, mes pas m’ont conduite tout naturellement dans le grand magasin de la ville. Comme tous les enfants, j’y descendais les escalators à reculons ou me perdais dans les tissus multicolores du rayon confection, jusqu’à ce que ma tante excédée me fasse appeler par haut-parleur à la caisse du rez-de-chaussée. Quarante ans plus tard, ma caverne d’Ali Baba ressemblait à un vaisseau fantôme, où de rares clients se disputaient les restes d’une marchandise ultrasoldée. À chaque étage, des grands panneaux aux couleurs criardes résumaient la situation en lettres capitales: «Tout doit disparaître!» Une caissière, la soixantaine, les larmes aux yeux, répétait en boucle ces trois mots pathétiques: «C’est la fin.» J’aurais voulu qu’elle se taise enfin.

L’aventure Karstadt, c’est celle de Camaïeu ou Pimkie en France, Arcadia au Royaume-Uni. Désertification des commerces en centre-ville, pandémie, vente en ligne, discounters de tout poil, tous auront achevé le fier paquebot. Le groupe, après une décennie de lente agonie, faite de reprises, de restructurations, de changements de nom, est aujourd’hui en procédure d’insolvabilité. Les filiales ferment les unes après les autres, les employés sont sur le carreau, font grève pour un plan social humain. Dans un pays réticent à l’ingérence de l’État, même le ministre de l’Économie, Robert Habeck, s’en est mêlé, demandant aux partenaires sociaux de trouver une solution.

Les Allemands sont ébranlés, certes, mais pour les plus jeunes, qui consomment Amazon, c’est juste une page qui se tourne. Restent mes souvenirs. Mais qui, franchement, s’émeut encore aujourd’hui de la mort d’un temple de la consommation?

Virginie Lenk est journaliste à la rubrique internationale depuis 2019, spécialiste de l'environnement. Elle a travaillé auparavant à la RTS. Plus d'infos

