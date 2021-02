Cinquante ans du suffrage féminin – Karin Keller-Sutter salue la naissance d’une «démocratie complète» La conseillère fédérale a publié une vidéo sur YouTube à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’introduction du droit de vote des femmes en Suisse. «Cinquante ans plus tard, nous sommes dans une situation bien différente», s’est-elle réjouie.

Au jour du cinquantième anniversaire de l’introduction du droit de vote des femmes en Suisse, Karin Keller-Sutter a salué la naissance, le 7 mars 1971, d’«une démocratie complète». Elle a aussi appelé à l’égalité dans la vie quotidienne.

«Le 7 mars 1971, les femmes remportaient enfin leur bataille», rappelle la ministre de la Justice dans une vidéo postée dimanche sur YouTube.

«Cinquante ans, ce n’est pas beaucoup. Mais nous avons malgré tout des motifs de célébration. Cette date ne représente pas seulement un pas vers l’égalité des sexes, mais aussi la naissance de la démocratie dont nous sommes aujourd’hui fiers à juste titre, une démocratie complète», ajoute-t-elle.

Contribution nécessaire au quotidien

«Nous sommes aujourd’hui à un point très différent de ce que nous étions il y a cinquante ans», dit aussi la conseillère fédérale PLR sur Twitter.

Deux choses sont toutefois restées identiques: la démocratie et la liberté d’expression ont besoin d’être nourries, et l’égalité a besoin de la volonté et de la contribution des femmes et des hommes tous les jours, non seulement dans l’arène politique mais aussi à la maison et au travail.

«Sans cet engagement dans leur propre vie quotidienne, cela n’aurait peut-être pas suffi il y a 50 ans», estime Karin Keller-Sutter. «Elles avaient convaincu non seulement le Conseil fédéral et le Parlement de leurs préoccupations, mais aussi leurs propres maris, pères, fils et collègues de travail».

Célébration reportée

La célébration officielle des 50 ans de droit de vote des femmes au Parlement de Berne a été reportée en raison de la pandémie. Elle devrait avoir lieu le 2 septembre avec des invités issus du monde politique, économique et de la société civile.

Le 7 février 1971, les électeurs suisses ont approuvé le droit de vote et d’éligibilité pour les femmes à près de 66% et un taux de participation de 58%. À l’époque, les femmes disposaient du droit de vote et du droit électoral cantonal et communal dans neuf cantons.

ATS