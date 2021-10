Gestion des flux migratoires – Karin Keller-Sutter en visite en Bosnie et en Grèce La ministre de la Justice sera présente dans les deux pays de mercredi à vendredi pour parler de la migration.

Karin Keller-Sutter va également visiter des projets d’aide soutenus par la Suisse, comme pour le renforcement des structures d’asile et d’accueil en Grèce. AFP

La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter se rend de mercredi à vendredi en Bosnie-Herzégovine et en Grèce, deux États soumis à forte pression par les flux migratoires. Elle entend réaffirmer l’engagement de la Suisse dans la gestion de ces flux.

Ce voyage sera aussi l’occasion pour la ministre de la Justice de visiter des projets d’aide soutenus par la Suisse, précise mardi le Département fédéral de justice et police (DJFP) dans un communiqué.

Partenariat migratoire

La Confédération a conclu en 2009 un partenariat migratoire avec la Bosnie. Ce pays, qui est de plus en plus un État de transit en direction de l’Europe de l’Ouest, est fortement tributaire d’un soutien international, souligne le DFJP. Depuis 2017, Berne a alloué près de 6,8 millions de francs à plusieurs projets ayant trait aux migrations en Bosnie.

La Grèce aussi est un partenaire important de la Suisse en matière de coopération migratoire. Des réformes et l’aide internationale, à laquelle Berne a participé, lui ont permis de renforcer ses structures d’asile et d’accueil et d’améliorer les conditions, précaires, de prise en charge sur les îles de la mer Égée.

Depuis 2014, la Suisse a consacré une douzaine de millions de francs au renforcement des structures d’asile et d’accueil en Grèce. Karin Keller-Sutter se rendra notamment sur le site de Mavrovouni, sur l’île de Lesbos.

ATS

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.