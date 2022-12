Nouvelle dynamique – Karin Keller-Sutter a la tête qui dépasse un peu trop Soupçonnée d’avoir agi pour éviter l’élection d’Eva Herzog, elle s’est ensuite emparée des Finances au détriment d’Alain Berset. Et à Berne, ça fâche. Florent Quiquerez

En reprenant la tête des Finances, Karin Keller-Sutter marque son envie de peser sur le Conseil fédéral. Et ça passe moyen dans les autres partis. AFP

C’est une litanie qu’on entend depuis l’élection d’Elisabeth Baume-Schneider (PS/JU) et d’Albert Rösti (UDC/BE): le pouvoir n’a jamais été aussi concentré dans l’ouest du pays. Et si c’était faux? Et qu’au contraire, les décisions étaient prises bien plus à l’est de la Suisse? Car dans ce Conseil fédéral nouvelle formule, une femme semble s’imposer: la Saint-Galloise Karin Keller-Sutter. Et ça ne fait pas que des heureux.