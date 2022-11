Qatar 2022 – Karim Benzema a quitté l’entraînement blessé Le retour de Karim Benzema à l’entraînement n’a pas duré longtemps. L’avant-centre de l’équipe de France a dû écourter sa session, blessé. EBA

Benzema s’est blessé. AFP

Raphaël Varane et Karim Benzema ont fait leur retour à l’entraînement collectif ce samedi. Mais pour le Ballon d’Or, la joie a été de courte durée. En effet, le joueur du Real Madrid a dû quitter ses coéquipiers de façon prématurée, pour cause de blessure.

L’avant-centre des «Bleus» n’arrive pas au Qatar en pleine possession de ses moyens, après qu’il a manqué plusieurs matches ces dernières semaines pour cause de gênes. Pour l’instant, la gravité de cette nouvelle blessure est inconnue. Selon l’AFP, des examens médicaux sont à venir afin de déterminer la gravité de la lésion, qui serait une lésion musculaire.

Mais selon L’Équipe, la présence de «KB9» pour le premier match contre l’Australie est d’ores et déjà à exclure. Un forfait définitif n’est pas impossible non plus. Si tel devait être le cas, Didier Deschamps a jusqu’à lundi soir pour effectuer un changement dans sa liste.

