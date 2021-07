JO 2020 – Kariem Hussein suspendu neuf mois pour dopage Spécialiste du 400 m haies, le Zurichois a subi un contrôle positif le 16 juillet. Il ne courra pas à Tokyo. Sport-Center

Kariem Hussein. LDD

Kariem Hussein (32 ans) ne prendra pas part aux Jeux olympiques où il devait courir le 400 m haies. Le Zurichois a été suspendu pour neuf mois par la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de Swiss Olympic. Selon un communiqué de l’organe faîtier du sport suisse, «un échantillon de contrôle de l'athlète a révélé la présence de la substance interdite nicéthamide et du métabolite N-ethylnicotinamide.»

La suspension est effective à partir du 16 juillet 2021. Elle est valable pour tous les sports et toutes les fonctions dans le sport. La décision n'est pas encore définitive d’un point de vue légal et peut donc faire l'objet d'un recours.

Swiss Olympic ajoute: «Le fait que l'athlète accepte sa suspension et assume la responsabilité de son infraction mérite le respect de Swiss Olympic. Néanmoins, l'infraction et la suspension qui en résulte constituent un avertissement pour tous les sportifs et sportives: la prudence n’est jamais trop grande lorsqu'il s’agit de compléments alimentaires.»

‹‹Je me sentais en manque de sucre›› Kariem Hussein

Hussein aurait dû prendre part à ses troisièmes Jeux olympiques au Japon.

«Le 26 juin, après la finale des championnats de Suisse, je me sentais en manque de sucre. En toute insouciance, en présence d’autres gens et contrôleurs antidopages, en sachant que j’allais être contrôlé une heure plus tard, j’ai pris une pastille de Gly-Coramin, a expliqué le Zurichois dans une vidéo où il apparaît bouleversé. Je souligne que j’ai pris cela après ma course et avant mon contrôle anti-dopage.»

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.