JO 2020 – Kambundji et Heinzer seront les porte-drapeaux suisses à la cérémonie d’ouverture La sprinteuse bernoise et l’escrimeur lucernois ont été choisis pour emmener la délégation helvétique vendredi à Tokyo. Début des festivités à 13 h, heure suisse. Sport-Center Tokyo

Mujinga Kambundji. AFP

Mujinga Kambundji et Max Heinzer porteront le drapeau suisse dans le Stade olympique de Tokyo, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture (dès 13 h, heure suisse). C’est Ralph Stöckli, le chef de mission de Swiss Olympic, qui a choisi les deux athlètes. Il profite ainsi de l’occasion qui lui a été donnée de sélectionner deux personnes, pour la première fois dans la longue histoire des Jeux olympiques. «Ce signal fort souligne les efforts du CIO en matière d’égalité des sexes», explique Ralph Stöckli.

Max Heinzer. AFP

Le chef de la délégation suisse a expliqué le choix de Mujinga Kambundji et Max Heinzer comme porte-drapeaux de ces Jeux particuliers en disant qu’ils illustraient l’exigence du sport de haut niveau et qu’ils avaient déjà prouvé à plusieurs reprises qu’ils appartenaient aux meilleurs de leur sport. «L’athlétisme s’est développé de manière incroyablement positive ces dernières années en Suisse. Mujinga est le visage de cette nouvelle génération, qui est représentée par 30 athlètes à Tokyo. C’est une figure populaire, dotée d’un grand charisme, qui a réussi à s’imposer au sommet du sport mondial.»



Concernant Max Heinzer, Ralph Stöckli ajoute: «Il vit son rêve olympique d’une manière fascinante. Et ce dans un sport qui prend à chaque fois une grande place sur la scène des Jeux olympiques. Max représente donc aussi les athlètes de sports plus petits qui pratiquent le sport d’élite comme une profession – et il est un modèle pour beaucoup d’entre eux.»

Lors des derniers Jeux de Rio, en 2016, c’est la gymnaste Giulia Steingruber qui avait été désignée porte-drapeau de la Suisse. AFP

