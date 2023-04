Afficher plus

Les républicains lancent un site de «fact-checking» de Biden

Le président Joe Biden n’avait pas encore annoncé mardi sa candidature à sa réélection à la tête des États-Unis, que le parti républicain dévoilait un site internet destiné à afficher au grand jour les «mensonges» du président candidat.

«Le RNC (comité national du parti républicain, NDLR) va continuer à tenir Biden responsable de ses mensonges, et en novembre 2024, les Américains en feront de même», a assuré Ronna McDaniel, la cheffe du parti dans un communiqué. Le site, nommé «factcheckbiden.com», a été mis en ligne lundi et mêle des «fact-checking» des déclarations du président démocrate et des billets d’opinion.

Son accès a été relayé sur les réseaux sociaux par des soutiens républicains de Trump, qui l’ont ironiquement présenté comme le «nouveau site préféré de la Maison blanche de Trump».