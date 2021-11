Cinq jours de visite en France – Kamala Harris ou l’art de réchauffer la confiance perdue Pour son premier voyage en Europe, la vice-présidente américaine doit tenter de réchauffer les relations avec Paris. Apparemment, ça marche. Alain Rebetez , Paris

Kamala Harris saluée par Emmanuel Macron jeudi matin avant la cérémonie à l’Arc de Triomphe pour l’anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918. KEYSTONE

Une visite de cinq jours de la vice-présidente des États-Unis en France, et cela pour son premier voyage en Europe depuis son entrée en fonction, c’est très inhabituel et vraiment pas banal. Sans que cela soit déclaré officiellement, il s’agit de marquer de manière bien visible l’importance très symbolique donnée à cette mission: Kamala Harris est là pour soigner les plaies de la France et apaiser le sentiment de défiance qu’elle nourrit envers les États-Unis depuis l’affaire des sous-marins et l’alliance Aukus entre l’Australie, les USA et le Royaume-Uni.