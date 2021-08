Interview – Kad Merad: «Tous les acteurs pensent qu’ils sont les meilleurs» On reverra l’acteur dès mercredi dans «Un triomphe», un film qui mélange comédie et drame, théâtre et prison. Rencontre. Pascal Gavillet

Kad Merad avec certains de ses élèves détenus dans le film. DR

À la base, Kad Merad avait surtout un profil d’humoriste. Aux côtés d’Olivier Baroux, il forme d’abord le duo Kad et O avant que chacun ne vole de ses propres ailes. Insensiblement, Kad glisse ensuite vers des registres plus dramatiques, notamment en 2012 avec «Superstar» de Xavier Giannoli pour un rôle d’anonyme qui devient célèbre malgré lui. Tourné en 2019, «Un triomphe» mélange des éléments de comédie avec d’autres plus graves. Tiré de faits réels, le film met en scène un comédien de seconde zone et sans travail qui accepte d’animer un atelier théâtre dans une prison. Jusqu’à caresser le projet de monter «En attendant Godot» de Samuel Beckett avec ses élèves prisonniers. Idée casse-gueule pour un métrage très réussi où on passe du rire à l’émotion avec une aisance déconcertante. Kad Merad nous en a parlé au début de cette année lors des journées Unifrance.