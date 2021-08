Sorti au cinéma – Kaamelott premier volet Ce billet est signé par un blogueur de la plateforme «Les Blogs» en partenariat avec la «Tribune de Genève». Il n’engage pas la Rédaction. Hassan

L’affiche du film d’Alexandre Astier, inspiré de la fameuse série télévisée.

Dix ans ont passé. Arthur Pendragon est exilé, perdu, mais recherché par tous les chasseurs de primes du monde européen. Le royaume de Logres est gouverné par Lancelot. Ce dernier utilise les Saxons afin de taxer, pourchasser et tyranniser l’ensemble du royaume. Il ne veut qu’une chose: détruire ce qu’Arthur avait construit. Même si dix ans ont passé. Les vertus et l’idéologie arthurienne ont tout de même réussi à rester en vie. Quelques groupes essaient de résister à Lancelot. Mais cette résistance n’est qu’une flammèche attendant le retour d’Arthur pour s’embraser.

Il y a longtemps que ce film est annoncé avant de pouvoir, finalement, être produit et distribué. On peut se demander si le film est à la hauteur de ce qui était annoncé. Personnellement, je l’ai trouvé bien trop rapide. Certes, les flash-back permettent de ralentir un peu le film tout en donnant, tardivement, quelques informations qui permettent de comprendre Arthur. Mais, en dehors de cela, Arthur voyage au sein du royaume de Logres comme si la téléportation existait. Il passe du continent à l’île puis le rocher avec l’épée, le royaume de son beau-père et Kaamelott sans jamais réellement voyager. Le régime de Lancelot tombe tout aussi rapidement. Sur ce point, mes attentes sont déçues.

Ralentir les événements

Un autre problème concerne les sous-entendus. La réalisation nous plonge dans un monde ayant dix ans de plus avec très peu d’informations sur le fonctionnement de celui-ci. On sait que Lancelot a gardé un gouvernement, mais on ne sait pas comment il gouverne, comment il est devenu ainsi. On ne sait pas non plus pourquoi l’épée d’Arthur s’est modifiée lorsqu’il la reprend. Pire encore, on ne sait pas pourquoi les Saxons décident d’entrer au sein du royaume de Logres et de suivre la quête du Graal alors que le film les montre, dès le début, comme des mercenaires qui ne veulent que de l’or ou des terres. À mon avis, le film aurait gagné à ralentir les événements, à permettre à Arthur, et donc aux personnages, mais aussi à nous, de visiter le royaume et d’observer comment Lancelot gouverne. Cela aurait permis de reconstituer, petit à petit, l’envie de se battre d’Arthur et son souhait de créer une nouvelle table ronde. Un peu décevant, mais pas mauvais

