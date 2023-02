L’étape reine de l’Ocean Race – Justine Mettraux embarque dans le train du grand Sud La Genevoise est partie dimanche du Cap pour plus de trente jours de navigation autour de l’Antarctique. Destination le Brésil en passant par l’Indien et le Pacifique Sud. Impressions. Grégoire Surdez

Justine Mettraux soigne le moindre détail sur le pont de l’Imoca 11th Hour Racing. Dans le Sud, loin de tout, le moindre incident peut prendre des proportions dramatiques. Amory Ross/11th Hour Racing

Au Cap, c’est l’été indien. La faune et la flore profitent de cette saison dorée. Un trio de baleines s’est même invité dans la zone de départ de la 3e étape de l’Ocean Race. Le Tour du monde en équipage et par étapes ne badine pas avec la sécurité de ses concurrents. Et avec celle des cétacés, on n’est jamais trop prudents. La ligne est donc déplacée pour que les cinq Imoca s’ébrouent en direction du sud. Du grand Sud. Le royaume des albatros, des icebergs et des dépressions nerveuses qui tournent d’ouest en est autour de l’Antarctique, balayant tout sur leur passage.