Justice aux États-Unis – Ces procureurs qui empoisonnent la vie de Donald Trump En quelques mois, Jack Smith, Fani Willis et Alvin Bragg sont devenus les procureurs les plus connus et scrutés du pays. Portraits de ces magistrats qui compliquent la campagne de l’ex-président. Alexis Buisson - New York

Jack Smith, Fani Willis et Alvin Bragg ont inculpé Donald Trump dans quatre affaires pénales ces derniers mois. Les républicains les accusent d’être instrumentalisés par les démocrates pour torpiller la campagne de l’ancien président. AP Photo/J. Scott Applewhite/ AP Photo/John Bazemore/KEYSTONE / ANGELA WEISS / AFP

Pour Donald Trump, le premier est un «dégénéré». Le deuxième, «un animal». Et la troisième, une «lunatique marxiste». Quand l’ancien président parle de Jack Smith, d’Alvin Bragg et de Fani Willis, il n’y va pas de main morte. Et pour cause, ils incarnent son pire cauchemar: le risque de voir la Maison-Blanche lui passer une nouvelle fois sous le nez, en 2024. Il n’y a pas que Donald Trump qui s’acharne contre ce trio encore inconnu du grand public il y a quelques mois. Élus et militants du Parti républicain les ont taxés de «procureurs démocrates», symboles d’une justice détraquée qui cherche à réduire les conservateurs au silence. À l’approche de possibles procès en 2024, cette campagne pour les décrédibiliser n’est pas près de s’arrêter.