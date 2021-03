Films et jeux vidéo – Jusqu’où protéger les mineurs du sexe et de la violence? Le Conseil national empoigne ce mercredi la nouvelle loi qui pourra sanctionner des contenus inappropriés. Arthur Grosjean

Le Conseil national est la première Chambre fédérale à examiner ce projet. Keystone

Des tueries sadiques avec du sang qui coule à flots. Des scènes pornographiques qui se succèdent. Aucun parent n’a vraiment envie de voir son adolescent regarder de telles scènes dans un film ou un jeu vidéo. À Berne non plus, on ne goûte pas à ce genre de spectacle. Voilà pourquoi le Conseil national examine ce mercredi un projet de loi pour serrer la vis des exploitants.

Le projet ne se veut pas d’une extrême pruderie. Dans son article 1, il vise «à protéger les mineurs face aux contenus de films et de jeux vidéo qui sont susceptibles de porter préjudice à leur développement physique, mental, psychique, moral ou social».