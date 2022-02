Rapport du GIEC – Jusqu’où pourra-t-on s’adapter au réchauffement du climat?

«J’espère que ce rapport sera un bon coup de pied où je pense pour certains.» C’est par cette phrase imagée que l’envoyé américain pour le climat John Kerry a résumé récemment les attentes et espoirs placés par bien des pays dans cette nouvelle évaluation du GIEC sur l’état de notre planète. Lundi, le patron du groupe d’expert de l’ONU sur le climat lui a donné raison. Les «besoins pour ce rapport n’ont jamais été aussi importants, parce que les enjeux n’ont jamais été aussi élevés», a insisté Hoesung Lee.

Après son premier volet d’août dernier qui estimait que le mercure atteindrait autour de 2030 le seuil de +1,5 °C – soit dix ans plus tôt qu’escompté – le GIEC s’est penché sur les impacts du dérèglement climatique et la façon dont les populations touchées s’y préparent. On parle communément d’«adaptation». Déplacer les populations face à la montée des mers ou à la sécheresse, assurer leur santé et leur sécurité alimentaire, pallier la destruction des écosystèmes. Autant de conséquences du réchauffement de la Terre qu’il va falloir gérer ces prochaines décennies.