Armes nucléaires – «Jusqu’où la Chine veut-elle aller?» La course aux armements a repris. Pékin met les bouchées doubles pour peser face aux États-Unis et à la Russie. Un dialogue tripolaire sera aussi crucial que difficile. Andrés Allemand Smaller

Des missiles balistiques intercontinentaux chinois DF-41 capables de transporter des têtes nucléaires paradent sur la place Tian’anmen pour marquer le 70 e anniversaire de la République populaire. Pékin, 12 juin 2023. AFP/GREG BAKER

«Nous glissons vers l’une des périodes les plus dangereuses de l’histoire de l’humanité.» Alarmant, l’avertissement est lancé à Stockholm par Dan Smith, le directeur du célèbre SIPRI. Cet Institut international de recherche sur la paix vient de publier ce lundi un rapport pour le moins inquiétant sur l’évolution des arsenaux nucléaires dans le monde. Manifestement, la course à l’armement atomique a repris de plus belle. La détente engagée à la fin de la guerre froide n’est plus qu’un lointain souvenir.