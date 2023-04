Appel de 350 personnalités – Jusqu’à quand les Afghanes n’auront-elles pas droit à l’asile? Pour une femme qui fuit les talibans, les démarches pour un visa humanitaire sont kafkaïennes, en France ou en Suisse. Il faut que cela cesse, demandent les signataires d’une tribune. Alain Rebetez - Paris

Des Afghanes attendent une distribution de pain pendant le mois du ramadan. Kaboul, 13 avril 2023. Wakil KOHSAR / AFP

C’est une tribune dans «Le Monde» signée par 350 personnalités, dont l’écrivaine Virginie Despentes et la réalisatrice Agnès Jaoui, qui le demande: la France doit faciliter la délivrance de visas et accorder l’asile aux milliers de femmes afghanes qui ont fui les talibans pour se réfugier dans des camps en Iran et au Pakistan. Les signataires constatent que, depuis l’automne dernier, le Parlement européen puis l’Agence européenne pour les réfugiés ont recommandé d’accorder un statut spécial aux femmes afghanes, mais à part la Suède et le Danemark, la plupart des pays n’y ont pas donné suite. Les signataires de l’appel exigent que la France le fasse. En Suisse également, des voix expriment la même requête. Jusqu’à présent en vain.