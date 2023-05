DR

L’évolution du cours de change entre le franc et l’euro reste relativement stable en dessous de la parité, soit entre 0,97 et 0,99 euro pour un franc. Cette tendance devrait perdurer ces prochaines semaines car l’inflation reste plus élevée en zone euro qu’en Suisse.



La situation géopolitique, en particulier le conflit ukrainien, impacte également la paire de devises et conforte la devise helvétique dans son rôle de valeur refuge.



Cependant, toute nouvelle positive ou tout changement de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) ou de la Banque nationale suisse (BNS) pourrait inverser cette tendance et ramener mécaniquement le cours de change entre 1,00 et 1,05 franc pour un euro.



Toutefois, la volatilité sur cette paire de devises reste relativement faible comparativement à ce qu’on a pu observer au cours des dernières années, ce qui pourrait permettre à la BNS de redresser le tir. Celle-ci est en effet loin d’avoir épuisé toutes ses options et peut encore intervenir massivement sur le marché des changes pour baisser la valeur du franc et, ainsi, relancer ses exportations. Elle peut, notamment, encore augmenter ses achats d’euros dans cet objectif.



Dans ce climat d’incertitude et afin de changer au meilleur moment, il est conseillé de suivre l’évolution du cours au quotidien et de comparer les offres des prestataires de change physiques et en ligne. Les marges appliquées et les frais peuvent être différents et divers, et ainsi impacter votre portefeuille au moment de convertir vos devises. Prenez donc le temps de comparer pour faire des économies.



En partenariat avec Change Migros

