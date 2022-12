Températures glaciales – Jusqu’à quand fera-t-il aussi froid en Suisse? La semaine à venir sera instable avec un pic de froid mardi, un redoux mercredi et jeudi puis une chute des températures vendredi, indique ce lundi MeteoNews. Auriane Page

Des arbres sont recouverts de neige le 11 décembre 2022 dans une forêt de Huettikon (ZU). (Photo d’illustration) KEYSTONE/Michael Buholzer

Le décompte a commencé: plus que treize jours et c’est Noël! Pourtant, l’ambiance des Fêtes est déjà là. Les sapins sont décorés, le froid est arrivé et la neige reste encore en bord de route.