Périphérie genevoise – Jusqu’à 9000 foyers privés d’électricité mardi soir Une panne en cascade a plongé plusieurs communes dans le noir. Les pompiers ont dû intervenir à quinze reprises. Luca Di Stefano

Les perturbations auront duré près de quatre heures (photo d’illustration). LUCIEN FORTUNATI

Lancy, Onex, Plan-les-Ouates, Perly-Certoux. Puis la panne d’électricité s’est étendue en campagne genevoise, de Bernex à Confignon, jusqu’à Bardonnex et Laconnex. Mardi, il était 18 heures environ quand une coupure a laissé 7800 clients des Services industriels de Genève (SIG) – des foyers, donc – sans électricité.

Une heure plus tard, le courant était rétabli grâce notamment à l’interconnexion du réseau et à la déviation des clients sur d’autres lignes. Mais ce n’était là que le début d’une longue soirée pour les techniciens chargés d’intervenir sur le réseau de distribution à moyenne tension, responsable de la panne.

Une ampleur «rare»

Car, dans la foulée, «un problème de prise de terre», selon SIG, a replongé les foyers des communes périphériques dans le noir. Cette fois-ci, la panne s’est étendue en direction de l’ouest, entre Bernex et Laconnex.

Les perturbations auront duré au final près de quatre heures pour une panne d’une ampleur «rare», indique une porte-parole des SIG. Car, au plus fort du sinistre, 9000 foyers ont été privés d’électricité. À 21 h 20, 400 d’entre eux attendaient encore que le courant soit rétabli pour tout le monde, à 22 h.

Malaise dans un ascenseur

Durant ces longs instants sans électricité, les plus malchanceux sont ceux qui se trouvaient dans des ascenseurs, à Onex et Lancy principalement. Ainsi, les pompiers du Service d’incendie et de secours (SIS) ont comptabilisé une quinzaine d’interventions «avec passablement d’engins» en lien avec la coupure de la fin de journée de mardi. Dans un cas, une personne a fait un «léger malaise» dans un ascenseur.

Quant aux techniciens SIG, ils travaillaient encore ce mercredi matin sur les causes du problème.

