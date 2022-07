Canicule à Genève – «Jusqu’à 83 °C sur une voiture aux Pâquis et 29 °C sous un arbre au Jardin anglais» Pour l’association Actif-trafiC, qui a mesuré la température à plusieurs endroits de la Ville, il est urgent d’accélérer la végétalisation. Sophie Davaris DÉVELOPPEMENT SUIT

Genève, juillet 2020. Au Jardin anglais, sous les arbres, la température était inférieure à 30 °C mardi après-midi. LAURENT GUIRAUD Tamedia

Alors que le mercure a dépassé les 38 °C à Genève mardi, l’association Actif-trafiC a mesuré la température de surface en plusieurs endroits de la Ville entre 16 h et 17 h 15. Le constat est impressionnant. Le capot d’une voiture noire au soleil atteint ainsi 83,1 °C! Alors qu’à l’ombre des arbres, par exemple au Jardin anglais, la végétation refroidit le trottoir à 34,9 °C et l’herbe à 29,1 °C. Cette démonstration assez percutante rappelle, pour l’association, «l’importance de la végétation pour rafraîchir les villes, comme le demandent les initiatives Climat Urbain lancées dans plusieurs villes suisses».

D’autres mesures étaient la démonstration. «Devant la gare Cornavin, indique le communiqué d’Actif-trafiC, la température de surface de l’asphalte exposé au soleil monte à 64 °C. Quelques mètres plus loin, près de l’église Notre-Dame, la chaussée ombragée n’est plus qu’à 44,5 °C et l’herbe au pied des arbres à 35,6 °C.» Autre exemple à la rue des Pâquis où le trottoir exposé au soleil atteint 50,1 °C alors qu’à la place de la Navigation, sous un arbre, la température du sol n’est plus que de 37 °C.

57,5° dans les plantes en pots!

Une mesure particulièrement intéressante est celle des arbres en pot. «Si la chaussée mesurée à 43,5 °C, la surface des grands pots à plantes monte à 57,5 °C! Cela souligne la nécessité de planter en pleine terre, car les pots, exposés au soleil, semblent accumuler beaucoup de chaleur.»

Pour rendre la ville supportable en temps de canicule, rien de tel que l’ombre des arbres et le dégrappage du béton. L’association souligne que les vagues de chaleur présentent un danger mortel: selon l’Office fédéral de la santé publique, entre 521 et 975 personnes de plus sont décédées pendant les étés caniculaires de 2003 à 2019, entre juin et août, que pendant la même période des autres années.

Et de rappeler que les initiatives Climat Urbain prévoient de convertir, chaque année, 1% de la surface des rues en espaces verts arborés et en espaces réservés aux piétons, vélos et transports publics. «À Saint-Gall, un premier succès a déjà été obtenu: grâce aux initiatives Climat urbain, la Ville convertira au cours des dix prochaines années 200’000 m2 pour des transports respectueux du climat et des espaces verts et arborés. Des initiatives Climat Urbain ont aussi été lancées à Zurich, Bâle, Coire, Berne, Ostermundingen et bientôt Bienne.»

Développement suit.

Sophie Davaris est rédactrice en chef adjointe de la Tribune de Genève où elle travaille depuis 2000. Diplômée de Sciences-Po Paris et de l’Institut de hautes études internationales de Genève, elle s'intéresse particulièrement aux domaines de la médecine et de la santé publique. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.