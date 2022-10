École obligatoire en Suisse – Jusqu’à 76’000 nouveaux enseignants à recruter d’ici 2031 Le nombre de professeurs devrait croître de 6% au cours des neuf prochaines années, notamment en raison de la hausse démographique.

Le besoin de nouveaux enseignants pour le primaire est estimé entre 43’000 et 47’000 personnes entre 2022 et 2031. (Photo d’illustration) KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

L’école obligatoire suisse devrait compter 6% d’enseignants supplémentaires en 2031, estime l’OFS. Cette hausse est liée à la croissance démographique qui, couplée aux départs et retraites, nécessitera de recruter jusqu’à 76’000 nouveaux enseignants.

La hausse de 6% concerne aussi bien le degré primaire (+3800 enseignants) que pour le secondaire I (+2300), indique vendredi l’Office fédéral de la statistique (OFS). La progression concerne l’ensemble du pays, à l’exception du Tessin, où un recul de 6% du nombre d’enseignants du secondaire I est attendu.

En raison de la hausse démographique, mais aussi des départs et retraites, le besoin de nouveaux professeurs pour le primaire est estimé entre 43’000 et 47’000 personnes entre 2022 et 2031. Parallèlement, environ 34’000 titres d’enseignants seraient délivrés par les hautes écoles pédagogiques (HEP) pour ce degré, de quoi créer «un décalage potentiel entre le besoin et l’offre», écrit l’OFS dans son communiqué.

Autres moyens

L’OFS précise toutefois que le besoin peut être couvert par d’autres moyens: enseignants formés pour d’autres degrés, professeurs étrangers ou étudiants HEP en cours de formation.

Pour le secondaire I, il faudrait recruter entre 26’000 et 29’000 nouveaux enseignants. L’OFS note qu’il n’est pas possible de tirer des conclusions pour ce degré «en raison de la multiplicité des branches et de la diversité des formations suivies à l’entrée dans la profession.»

ATS

