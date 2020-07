Banque – Julius Bär voit son bénéfice s'envoler au premier semestre L'activité clientèle a dopé les recettes et la rentabilité de la banque zurichoise, durant la première moitié de l’année.

Julius Bär a dégagé un bénéfice avant impôts de 616,4 millions (+31%), tandis que le résultat net a bondi de 43% à 491,0 millions. KEYSTONE

Le gestionnaire de fortune Julius Bär a profité au premier semestre de la volatilité ayant prévalu sur les marchés financiers en raison de la crise du coronavirus. L'activité clientèle a dopé les recettes et la rentabilité de la banque zurichoise. La masse sous gestion a reculé malgré une collecte positive.

A fin juin, les avoirs sous gestion s'élevaient à 401,8 milliards de francs, en recul de 5,7% sur six mois, indique Julius Bär lundi. Les entrées nettes d'argent ont atteint 5,0 milliards, moins que les 6,2 milliards recueillis au premier semestre 2019. Les effets de change et de marché ont entamé les volumes à hauteur respectivement de 12,5 milliards et de 16,2 milliards.

Le produit d'exploitation s'est étoffé de 8,9% sur un an à 1,85 milliard de francs, tandis que les charges d'exploitation sont restées stables à 1,23 milliard. La marge brute s'est fixée à 92 points de base, contre 83 points il y a un an. Le ratio coûts-revenus a été amélioré de 4,4 points de pourcentage à 66,6%.

Julius Bär a dégagé un bénéfice avant impôts de 616,4 millions (+31%), tandis que le résultat net a bondi de 43% à 491,0 millions. Les chiffres publiés sont supérieurs aux prévisions du consensus AWP.

Économiser 200 millions de francs

Aucune prévision chiffrée n'est fournie pour l'exercice en cours. Les objectifs à moyen terme sont confirmés. Ils impliquent un ratio coûts-revenus inférieur à 67%, une marge opérationnelle avant impôts entre 25-28 points de base, une progression du résultat avant impôts de 10% minimum entre 2020 et 2022 et un rendement des fonds propres de première catégorie supérieur à 30%.

Le programme de réductions de coûts suit son cours. Julius Bär a procédé à quasiment toutes les coupes dans les effectifs prévues en 2020, avec déjà un impact sur le résultat du premier trimestre, précise le communiqué. L'établissement zurichois compte économiser 200 millions de francs et améliorer ses recette d'au moins 150 millions d'ici 2022.

( ATS/NXP )