Course de l’Escalade – Julien Wanders perd sa couronne, mais pas le sourire Le Genevois, très vite distancé par l’intouchable Kényan Boniface Kibiwott, son partenaire d’entraînement, n’avait pas perdu sa journée. Simon Meier

Julien Wanders, 4e à deux secondes du podium, n’est pas parvenu à suivre le rythme infernal imposé par son partenaire d’entraînement, le Kényan Boniface Kibiwott. KEYSTONE/Salvatore DiNolfi

Genève a perdu sa Course de l’Escalade dimanche. Après un lustre de domination (Tadesse Abraham en 2015 et 2016, Julien Wanders de 2017 à 2019), les athlètes locaux ont dû s’incliner face à (beaucoup) plus fort. Annoncé favori, Boniface Kibiwott était bien plus que cela. Le Kényan de 28 ans a écrasé la course d’entrée pour en battre le record en 20 minutes 34, soit 5 secondes de moins que Wanders en 2019, dans des conditions similaires - pavé humide.

Le Genevois, 4e à deux secondes du podium, a vite digéré le verdict: «Je suis déçu de ne pas avoir gagné mais si je regarde en arrière, d’où je viens, je suis très satisfait de ma course, souriait-il à l’arrivée. Il me manque quelques semaines, quelques mois d’entraînement pour retrouver mon niveau d’avant.»