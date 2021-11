Critique de théâtre – Julien Mages sur la grille de ses brûlures Le dramaturge raconte en chantant son adolescence perturbée à l’Arsenic. Critique. Boris Senff

Julien Mages (à g.) et le musicien Pierre Audétat à l’Arsenic de Lausanne dans «Adolescence, Courir la nuit aboie». Sylvain Chabloz

Griller une vie, l’encager, la fumer… puis réapparaître trente ans plus tard sur une scène de théâtre pour raconter sa descente aux enfers. À L’Arsenic, dans «Adolescence, Courir la nuit aboie», Julien Mages revient sur cette période – de 12 à 17 ans – où délinquance, troubles psychiques et drogues ont commencé à se bousculer au portillon de sa vie. Une mise à nu qui trouve son équivalent dans le dispositif de scène: un unique grillage mobile suspendu aux ceintres pour jouer de ce symbole de coercition et d’entrave, à l’image d’un filet pour âmes perdues.