Patrimoine cinématographique – Julien Duvivier, la face cachée d’une œuvre majeure Un coffret événement regroupant neuf films muets du grand cinéaste français vient de paraître. Quinze ans de travail et de patience pour un résultat miraculeux. Pascal Gavillet

Une scène du «Poil de Carotte» de 1925, avec André Heuzé. DR

On a trop souvent cru que Duvivier était surtout ce réalisateur qui avait confié quelques-uns de ses meilleurs rôles à Jean Gabin, avant de se recycler dans les adaptations de Don Camillo avec Fernandel, qui lui valurent plus de passages à la télévision que n’importe lequel de ses métrages. Mais les cinéphiles savaient bien que sa filmographie n’avait été que partiellement découverte. Et qu’avant de briller au temps du parlant, il avait réalisé un certain nombre de films muets sur lesquels on ne possédait que des informations lacunaires, notamment parce que ceux-ci étaient invisibles.