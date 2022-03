Portrait – Julien Dumarcey, poil à gratter de la politique culturelle genevoise L’ancien chanteur d’opéra a crevé l’écran lors la votation sur la Cité de la musique, dont il était l’un des opposants les plus farouches. Ses idées commencent à infuser à gauche. Théo Allegrezza

L’artiste lyrique Julien Dumarcey, photographié à la rue Leschot, fin janvier 2022. MAGALI GIRARDIN

Il faut imaginer Thierry Apothéloz sortir de ses gonds. Homme affable, tout en rondeur, le chef de la Culture cantonale n’est pas du genre à perdre le contrôle. Et pourtant, à l’automne dernier, au milieu d’une séance sur l’avenir de la Cité de la musique, il a explosé: «Mais enfin, taisez-vous Monsieur Dumarcey! Vous savez tout sur tout?» s’est exclamé le conseiller d’État, hors de lui. Objet du courroux ministériel: les faits et les chiffres assénés sans ciller devant un petit cénacle de spécialistes par cet ancien choriste du Grand Théâtre, encore inconnu du grand public il y a un an.