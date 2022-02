Interview avant concert – Julien Clerc: «Quand j’ai bien chanté, je suis le plus heureux des hommes» L’interprète de «Mélissa» présente son nouveau spectacle au Théâtre du Léman le 11 février. «Les jours heureux» alterne tubes et nouvelles chansons. Présentation. Philippe Muri

Julien Clerc (74 ans): «Lorsque je termine une tournée, je pense très vite à la suivante.» LAURENT HUMBERT

Le même charme, la même voix, le même allant. Plus de cinquante ans de carrière n’ont pas entamé l’enthousiasme de Julien Clerc. Vingt-sept albums studio – deux encore l’an dernier – et des concerts qu’il ne compte plus ont créé un lien indéfectible avec son public.