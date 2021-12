Récital lyrique – Julie Fuchs, une soprano lumineuse pour le réveillon Au Grand Théâtre, la cantatrice française accompagne le passage du Nouvel-An aux côtés de l’Orchestre de chambre de Bâle et du chef Marc Minkowski. Entretien. Rocco Zacheo

Le 31 décembre, la soprano Julie Fuchs effectuera ses débuts sur la scène du Grand Théâtre. CAPUCINE DE CHOCQUEUSE

Les éternuements qui parsèment ici et là ses propos, tout comme une voix légèrement nasale, trahissent avec discrétion l’état clinique de Julie Fuchs. La soprano française est passée par le Covid-19 alors que le mois de décembre devait la voir incarner pour la première fois à l’Opéra Comique de Paris le rôle de Juliette, dans la pièce de Charles Gounod. Une annulation et une mise en quarantaine plus tard, d’autres rendez-vous scéniques ont surgi à son horizon. Parmi lesquels celui du Grand Théâtre, où la cantatrice cheminera le soir du réveillon du Nouvel-An au milieu d’un choix d’airs d’opéra aux horizons variés. Un beau feu d’artifice musical, livré avec la complicité du chef Marc Minkowski et de l’Orchestre de chambre de Bâle.

Le programme proposé ce vendredi est très varié. On touche au baroque et au bel canto, en passant par Mozart. Que dit de vous ce voyage musical? Il a été construit tout d’abord en suivant une donnée pragmatique: la taille de l’orchestre, dont la configuration de chambre nous a orientés vers un répertoire adapté. Nous avons choisi par la suite des pièces qui s’accordent avec l’esprit de fête du Nouvel-An. J’avais à cœur de confronter des passages qui me sont proches, où je peux chanter de manière libérée.

Qu’est-ce que l’exercice du récital vous procure et que vous ne trouvez pas dans les productions d’opéra? Il s’agit d’un tout autre travail de préparation qui m’offre une liberté bien plus grande que dans une production lyrique. En récital, je me sens au cœur de la musique et il n’y a plus que cela qui compte vraiment. Je me confronte avec ce que j’ai choisi et je suis seule, ou presque, sur le navire. C’est aussi durant ces événements que ma relation au public est la plus prononcée. J’aime parler entre les airs et parfois les gens me parlent aussi, comme lors d’un de mes derniers récitals donné à Avignon. Il m’est arrivé aussi de danser avec le chef d’orchestre, poussée par une envie soudaine.

Dans quel répertoire vous sentez-vous le plus libérée et fluide? La figure qui vient le plus naturellement à l’esprit est celle de Mozart, pour laquelle je ressens une sorte d’affection. Je pourrais en dire autant de la musique baroque ou du répertoire français, parce que chanter dans ma langue me met davantage en osmose avec les personnages et avec les textes. J’ajouterais enfin que je me sens de plus en plus proche de Rossini et du bel canto. Ma voix est heureuse quand elle peut voyager dans les vocalises.

Ces dernières années ont vu votre éclosion sur les grandes scènes lyriques. Comment a évolué la relation à votre voix? Je ne dissocie pas cette relation avec celle que j’ai à moi-même. La voix est une amie dont je dois prendre soin, elle me guide et elle me montre parfois le chemin. Elle me donne aussi une identité et je lui suis tout simplement reconnaissante d’avoir pris cette place dans ma vie. Avec le temps, j’ai été confrontée à ses changements, notamment durant et après la grossesse. L’âge et tout ce que cela comporte, est aussi un facteur qui la fait évoluer. Tout cela est parfois difficile à gérer au quotidien mais c’est aussi un aspect merveilleux dans la vie d’une cantatrice.

La voix vous guide-t-elle dans le choix du répertoire? Absolument, et parfois j’ai renoncé à des rôles qu’on m’a proposés en suivant ce que me dictait ma voix. Cela s’est produit pendant longtemps avec le personnage de Juliette, que j’ai fini par accepter de chanter à Paris, avant d’être arrêtée par le Covid-19. J’ai dit non il y a plusieurs années de cela à des «Traviata» aussi. Mais aujourd’hui, je commence à dire oui, parce que la voix est prête, et que désormais je peux orienter mes projets en tenant compte des équipes qui les portent et des affinités que je peux avoir avec elles.

Vous avez commencé votre chemin musical en tant que violoniste. Comment êtes-vous passée au chant? J’ai toujours aimé chanter, et j’ai retrouvé ce plaisir en faisant du solfège dans mes classes de violon. Le point de bascule s’est produit entre mes 15 et 20 ans. À cette période, je faisais partie d’un chœur de jeunes de haut niveau, le Voices of Europe. Les voix qui se déployaient en groupe m’ont subjuguée d’entrée et très vite je me suis dit que je ne pouvais plus arrêter. Je me suis mise à étudier le répertoire lyrique dès l’âge de 18 ans et la suite m’a paru évidente. Je me suis sentie à ma place.

Étiez-vous alors en désaccord avec le violon? Non, pas du tout. Je ne remercierai jamais assez mes parents de m’avoir inscrite au Conservatoire à l’âge de 7 ans, et à ma professeure qui a été fantastique et d’une grande exigence. Le violon requiert une pratique fine et de l’assiduité. C’est tout cela qui a fait de moi une musicienne.

Comment vivez-vous la notoriété? Oh, disons-le clairement, aujourd’hui un chanteur d’opéra, aussi célèbre soit-il, peut faire tranquillement ses courses au supermarché, sans être assailli par des fans. Ce qui compte vraiment à mes yeux, c’est le public, avec lequel j’ai une relation chaleureuse grâce aux réseaux sociaux. Ce lien requiert du temps et de l’énergie mais je trouve fantastique d’apprendre qu’un tel était dans la salle pour vous entendre, d’avoir des retours de mélomanes qui vous suivent. Ces derniers jours, par exemple, j’ai reçu beaucoup d’encouragements suite à mon annulation de Juliette. Ça fait du bien.

Qui ont été vos modèles durant vos années d’études? Comment ne pas mentionner Natalie Dessay? Elle a grandement contribué à donner une autre image de la cantatrice. Ce qu’elle a apporté? Une grande intensité dans ses incarnations, une théâtralité et du mouvement aussi. Sans elle, j’aurais continué à penser que l’opéra n’était pas vraiment pour moi.

Quel rôle aimeriez-vous chanter dans l’immédiat, si on vous donnait carte blanche? Tous ceux que j’aimerais incarner pour la première fois sont inscrits à mon agenda des quatre prochaines années. Sauf un, que j’ai refusé à plusieurs reprises: c’est Manon, dans Massenet. Cette pièce, c’est un peu la «Traviata» française, on y trouve à peu près tout: la légèreté, la sensualité, la fragilité, l’amour, le doute…

