Festival de Cannes – Julianne Moore ouvre la Semaine de la critique Maladroitement et comiquement dénuée de sensibilité et de chaleur, la comédienne séduit dans un portrait croisé amusant et pertinent. Edmée Cuttat

Julianne Moore sous le feu des photographes lors de la cérémonie d’ouverture. KEYSTONE

Importante section cannoise, la Semaine de la critique a pour objectif et mission de faire découvrir ou confirmer des talents en présentant des premiers et deuxièmes films. «When You Finish Saving the World» de Jesse Eisenberg, 38 ans, révélé en Mark Zuckerberg dans «The Social Network», a ouvert cette 61e édition riche de sept longs métrages et onze courts. Pour ses débuts, l’auteur a notamment fait appel à la grande Julianne Moore.

Evelyn et Ziggy, une mère et son fils ado, vivent dans des univers parallèles et ont du mal à s’entendre. Les choses explosent même assez souvent entre eux pour des vétilles. Un paradoxe, tous deux se voulant à l’écoute du monde et ayant à cœur de le sauver! Militante, Evelyn dirige un refuge pour femmes battues, tandis que Ziggy, musicien dont la popularité à l’école n’atteint pas des sommets, joue les petites stars sur un réseau social.

Communiquant sans cesse avec des milliers d’abonnés, Ziggy évite au maximum la compagnie de sa maman, qui le rend fou en entrant dans sa chambre alors qu’il est en live. ll finira pourtant par s’en rapprocher en s’intéressant aux problèmes politiques et climatiques sous l’influence d’une jeune fille qui lui plaît beaucoup.

Deux êtres que tout semble opposer, mais qui au fond se ressemblent, l’idée n’est pas des plus nouvelles. Le charme du film tient plutôt aux acteurs. Et surtout à Julianne Moore. Maladroitement et comiquement dénuée de chaleur et de sensibilité, elle séduit dans ce portrait croisé amusant et pertinent, où elle donne la réplique à Finn Wolfhard, se montrant lui aussi convaincant.

