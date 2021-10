Les 35’000 euros du prix Duchamp, sacrant et… observant le meilleur de la création contemporaine française, sont allés lundi à Lili Reynaud Dewar pour son travail filmé sur la dernière journée de Pier Paolo Pasolini. Reste pour les trois autres finalistes, dont le Morgien – de mère française – Julian Charrière, la visibilité d’une exposition de trois mois au Centre Pompidou en partageant l’affiche du temple parisien de l’art moderne et contemporain avec les rétrospectives de Georg Baselitz qui vient de commencer et celle de Georgia O’Keeffe qui se poursuit.

Au téléphone, le trentenaire, si sincère dans sa pratique de l’art comme dans la vie, laisse poindre une déception. «Il ne faut pas se mentir, on avait tous envie de gagner! Mais c’est une belle visibilité pour mon travail en France, là où il a été moins vu, à part une première expo solo au Centre culturel suisse de Paris en 2014. Et… j’ai été très honoré d’être choisi parmi les finalistes 2021, c’était une vraie surprise.»

Dans la conversation, l’art reprend alors rapidement le dessus, d’autant que, pour Julian Charrière, à voir également dans les collections permanentes du MCBA à Lausanne et, au même endroit, dans l’exposition des dernières acquisitions de la BCV , il est un véritable souffle pour l’avenir de la planète. Interview entre son actualité parisienne, sa prochaine expo en Engadine à la galerie Tschudi à Zuoz, et une invitation à la Biennale de Venise 2022.

Le son qui accompagne l’installation est celui des bulles d’air que libère la calotte à mesure qu’elle fond. Quand on est debout sur cette calotte, on se sent debout sur l’histoire figée depuis des siècles mais qui en ce moment se liquéfie. émotionnellement, c’est très intense! On pense rarement au ciel comme à un élément du passé. Or il y a une mémoire des cieux qui vient se poser sur la terre, par exemple lorsqu’il neige, et c’est cette histoire que nous sommes aussi en train de perdre avec le réchauffement climatique.

Il fait le lien entre les deux pièces de cette exposition: le film «Waste», réalisé sur la calotte glaciaire qui évoque les matières enfouies dans le sol que l’activité humaine propulse dans l’atmosphère et l’installation «Le poids des ombres». Laquelle parle de la fonte des glaces qui rejette dans l’air des poussières autrefois tombées du ciel. C’est une immense sculpture constituée des forets, ces tuyaux de forage qui portent les stigmates de leurs va-et-vient dans les strates géologiques profondes pour trouver du pétrole et autres matières fossiles. Je suis allé sur les plateformes en mer du Nord pour les trouver.

Pour faire passer le message, vous êtes même allé jusqu’à brasser de l’air?

Pour la deuxième pièce, «Waste», je me suis intéressé au cycle du carbone en partant du fait que notre société est arrivée à cacher beaucoup de choses qu’on ne veut pas voir. Quand on y pense, et contrairement à l’époque de la révolution industrielle, on n’a plus aucune relation sensorielle avec les matières fossiles. Même quand on fait le plein de son véhicule, on ne voit pas l’essence!

C’est de ce constat que je suis parti pour daller le sol de plaques d’anthracite poli et tisser la trame du film qui fait de l’air une matière à travailler. On n’y pense pas, on ne le voit pas, comme ça, mais la pandémie a encore renforcé cette idée. L’air qui était jusqu’alors quelque chose de léger est devenu un volume de plus en plus visible, qui se calcule en mètres carrés. Et il s’est alourdi en même temps que respirer devenait un danger potentiel.

Ce nouveau temps de l’histoire s’est ajouté à la réflexion, et j’ai aussi voulu y inclure cette communauté humaine qui fait partie du cycle du carbone en demandant à des gens de m’envoyer leur souffle contenu dans un ballon.J’en ai reçu des centaines, je l’ai mélangé au carbone que j’avais auparavant miné dans le ciel au-dessus de la calotte glaciaire, et j’ai transformé le tout dans la forme la plus pure du carbone: le diamant. J’en ai obtenu cinq, symboles matériels de tout ce qu’on peut mettre dans l’air. Puis, dans un geste provocateur et sensibilisateur, je suis allé les rejeter dans un moulin glaciaire, qui pour moi ressemble à la bouche d’un oracle.