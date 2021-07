Chronique - Julian Assange, ni ange, ni démon

Vendredi 3 juillet. Julian Assange «fête» ses 50 ans à la prison de haute sécurité de Belmarsh à Londres où il est enfermé depuis plus de deux ans. Avant cela, il a passé près de sept ans réfugié à l’ambassade d’Équateur, afin d’échapper à la justice américaine qui le poursuit pour espionnage. S’il est extradé aux USA, il risque jusqu’à 175 ans de prison.

Chacun a l’impression diffuse de connaître «l’affaire Assange». À défaut d’opinion construite, tout le monde a un «ressenti», voire une fatigue d’Assange. Son nom est associé à WikiLeaks, dont il est le fondateur, qui a publié des centaines de milliers de documents secrets dénonçant notamment des crimes de guerre en Irak et Afghanistan ainsi que de gigantesques affaires de corruption ou malversations financières.

Mais le nom d’Assange dégage aussi un malaise. N’a-t-il pas été accusé de viol, d’avoir été utilisé par les Russes pour faire fuiter des mails compromettants d’Hillary Clinton défaite aux présidentielles face à Trump? N’a-t-il pas été lâché par ces médias qui ont puisé chez WikiLeaks une masse de «scoops» lui reprochant ensuite de mettre en danger la vie d’innocents dont il avait refusé de caviarder les noms?

Assange, une marque de fabrique sulfureuse qui provoque un mouvement de recul quand on le prononce. C’est très exactement ce qu’a ressenti Nils Melzer, rapporteur spécial de l’ONU sur la torture, lorsque les avocats de l’Australien sont venus lui présenter le cas. «Intuitivement, le nom d’Assange était pour moi associé à hacker, violeur, espion ou traître, comme chez beaucoup de gens. Alors j’ai d’abord refusé de m’en occuper.» Mais il finira par se laisser convaincre. Il mène une enquête au long cours et découvre ce qu’il appelle «l’affaire Dreyfus du 21e siècle.»

Il dénonce un déni de l’État de droit, répétant que Julian Assange n’a commis d’autres crimes que celui de dire la vérité. Alors que ce dernier, très affaibli, croupit en cellule, les crimes graves qu’il a documentés ne font même pas l’objet d’un début de procédure. Impunis! L’injustice est totale, manifeste et profonde.

On le constate, le cas Assange dépasse largement l’homme. Les implications sont énormes aussi bien en matière de droits humains que sur le front de la liberté de la presse. Le simple maintien des accusations contre Assange constitue un acte de censure pour l’ensemble de la presse. Quel journaliste, quel éditeur osera encore dénoncer des crimes en se basant sur des documents classifiés, s’il risque d’être poursuivi à la manière de l’Australien?

Une condamnation achèverait de verrouiller des informations d’un intérêt public évident. Rien de surprenant donc que les pressions des États-Unis pour neutraliser Assange soient massives avec un appui, au moins tacite, d’une majorité de gouvernements. Chacun a ses secrets et ses raisons de craindre des WikiLeaks.

Assange, ange ou démon? Telle n’est pas ou plus question. Le formidable acharnement à décrédibiliser et, maintenant, à détruire Assange témoigne à lui seul de l’importance des enjeux. Les médias ont contribué, consciemment ou non, à former ce nuage vaguement toxique autour d’Assange. Nils Melzer le décrit fort bien quand il demande de regarder la vérité en face. Il est convaincant, ni militant, ni dogmatique. Il établit des faits et les expose quoi qu’il lui en coûte. Une indépendance, un courage et une probité qui forcent le respect et commandent d’exiger avec lui la libération de Julian Assange. Dans cette affaire, où le vrai pouvoir est citoyen, il s’agit, ni plus ni moins, de préserver l’essence même de nos démocraties.

Pierre Ruetschi Afficher plus Journaliste, directeur exécutif du Club suisse de la presse DR

