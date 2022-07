Abo Star américaine – Julia Roberts: le sourire trompeur L‘icône de la comédie romantique fête ses 20 ans de mariage. Un exploit à Hollywood. Et si elle est toujours aussi rayonnante à l’écran, elle s’est parfois aussi comportée en une abominable peste.

En 2016, elle avait brisé les codes du Festival de Cannes en montant les marches pieds nus, pour apporter son soutien à des femmes, éconduites à une autre projection parce qu’elles ne portaient pas de talons GETTY IMAGES/ANDREAS RENTZ

Christophe Pinol

Julia Roberts, c’est l’un des sourires les plus éclatants de Hollywood. Égérie du parfum La vie est belle depuis 2012, elle le prouvait encore il y a quelques mois dans le dernier spot Lancôme. Et on devrait à nouveau voir ses yeux s’illuminer en octobre prochain, dans sa nouvelle comédie romantique, «Ticket to Paradise», où elle partage la tête d’affiche avec son pote George Clooney.