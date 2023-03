Horlogerie – Julia Roberts, bien plus qu’une ambassadrice La star américaine était au salon Watches and Wonders pour marquer une nouvelle étape dans la durabilité pour Chopard. Carole Kittner

Julia Roberts sur le stand Chopard entourée de Caroline et Karl-Friedrich Scheufele, coprésidents de la marque. LAURENT GUIRAUD

Ce qui frappe dès qu’on la croise, c’est, sans surprise, son sourire. Un de ceux sur lequel le temps n’a pas d’emprise. Un de ceux qui semblent vrais et sincères. Alors que des centaines de visiteurs piétinent d’impatience devant le stand Chopard au salon horloger Watches and Wonders, à Palexpo, nous nous frayons un passage tant bien que mal. Le nombre de photographes et de caméras est, c’est le moins qu’on puisse dire, impressionnant.

Julia Roberts était annoncée pour 12 h 15. Elle sortira du stand en tenant son garde du corps par le bras à 12 h 20, suivie de près par Caroline et Karl-Friedrich Scheufele, coprésidents de la marque. Et pourtant! Cette immense foule compacte ne scande même pas son nom. Seul le son des flashs qui crépitent se laisse entendre. Des sourires encore et toujours, un petit coucou des deux mains avant de repartir à l’intérieur du stand Chopard. Nous la retrouverons plus tard dans le grand auditorium, pour une conférence autour du développement durable.

Durabilité ou rien

Julia Roberts est le visage de la collection Happy Sport et Happy Diamonds depuis 2021. Et elle est désormais devenue l’égérie de l’ensemble des montres et bijoux féminins de Chopard. Afin de célébrer ce nouveau lien et son amour pour le cinéma, la marque a mandaté le réalisateur James Gray qui a réalisé douze clips vidéo avec la star sur le thème «Chopard Loves Cinema». C’est tout le sentiment feel-good qui s’exprime ici et que Chopard dévoile depuis quelques jours.

Le photographe Alasdair McLellan, lui, a immortalisé le sourire légendaire du cinéma dans une campagne riche en émotions. Mais aujourd’hui, à Watches and Wonders, c’est de durabilité dont il s’agit.

Acier recyclé ou rien

«C’est en 2013, alors que je déjeunais avec Liv Firth, la femme de Colin Firth, très engagée dans l’écoresponsabilité, qu’elle me pose une question: d’où provient l’or utilisé par Chopard? Je ne savais pas quoi lui répondre. En rentrant à Genève, mon frère et moi avons évoqué le sujet et c’est comme ça que notre chemin vers la durabilité a débuté», explique Caroline Scheufele lors de la conférence de presse dédiée au sujet. Depuis 2018, Chopard utilise de l’or 100% éthique pour l’ensemble de ses montres et bijoux. De son côté, Julia Roberts tenait à être présente auprès des Scheufele pour annoncer cette nouvelle étape dans l’avancement vers un luxe durable. «J’ai toujours été impliquée dans la protection de l’environnement, ne serait-ce que pour mes trois enfants, qui ne me laissent pas le choix», a confié l’actrice de 55 ans. Avant de préciser: «Chopard a été pionnier et est un important moteur de changement pour l’industrie dans le domaine de la durabilité. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai souhaité devenir leur ambassadrice. C’est un grand honneur pour moi de les rejoindre dans leur engagement à utiliser des matériaux plus responsables. Je me sens vraiment bien en portant des montres dont je sais qu’elles ont été fabriquées avec une approche consciente de l’environnement.»

Pour l’occasion, l’éternelle Pretty Woman arborait au poignet une Happy Sport double tour en lucent steel, soit de l’acier recyclé. Car aujourd’hui, la marque franchit un nouveau cap, et pas des moindres, en devenant la première maison de luxe à utiliser 80% d’acier recyclé pour ses montres (bracelets et boîtiers compris) d’ici à fin 2023, grâce au lucent steel. Ce matériau innovant permet de réduire de 30% les émissions liées à sa production. Antiallergique, il est aussi plus résistant et plus brillant qu’un acier conventionnel.

Julia Roberts, au moment de quitter le stand Chopard pour rejoindre l’auditorium. LAURENT GUIRAUD

