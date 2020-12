Encre bleue – Jules plane sous le sapin Julie

Jules est bourré de talent! Ce n’est pas pour rien qu’il tient le rôle de tirelire de la Thune du Cœur. Pour exprimer tout le bonheur qu’il a de voir la collecte grossir de jour en jour, il n’a rien trouvé de mieux que d’imiter Aznavour. Il chante à tue-tête, en swinguant du popotin, que c’est absolument «for me, for me, for me, forrrrmidable!»

J’applaudis la performance de l’artiste et suis de son avis: oui, c’est absolument formidable,

ce qui se passe avec la Thune!

Les Genevois d’ici et d’ailleurs se mobilisent comme jamais pour participer à notre action de solidarité dont le montant a déjà triplé par rapport à ce que nous avions rassemblé l’an dernier. Ils se manifestent de manière individuelle, mais aussi collective, malgré l’annulation d’innombrables manifestations. Certains ont ainsi trouvé moyen de réunir des sous pour la Thune. «Le Covid a eu raison de notre apéritif de Noël, mais en faisant appel à la générosité de nos membres…» nous confie le président de la Pétanque de Confignon, avec une jolie somme.

D’autres personnes dans le canton, et dans les milieux les plus divers, ont agi comme lui. Je ne vais pas parvenir à remercier ici tous les donateurs. Mais pour montrer leur variété, citons entre autres le personnel du Muséum, le club des retraités de la SGS, les Gourmettes, l’Amicale des dames d’Anières, la Chorale du plateau Lancy-Onex, Les Vendredistes, bénévoles aux cuisines scolaires de Plainpalais, une loge maçonnique, des entreprises de la place, les SIG, ma super rebouteuse, le secrétariat général de la FASe, Percho, les dames de la porcelaine, Olivier, Daniel et Heidi. Plus tous les autres. J’en ai le tournis tellement il y en a…

Un immense merci à tous! Joyeux Noël et à la semaine prochaine, si tout va bien.