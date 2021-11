Encre bleue – Jules aime les sucettes… Julie

Jules et Julot attendent les dons des lecteurs de la Julie, dans le cadre de l'opération de la Thune du cœur, lancée chaque année par la Tribune de Genève en faveur des plus démunis. TDG

Tout ce qui rentre fait ventre, dit le proverbe. La chose est plus ou moins prouvée pour nous autres humains. Mais chez Jules, c’est une évidence!

Notre tirelire préférée vient de faire son apparition sur le comptoir de notre réception, rue des Rois, et déjà le bruit des thunes tombant dans son bidon résonne joyeusement dans nos oreilles. À dire vrai, il n’était pas tout à fait vide.

Comme chaque année, une fidèle est venue le tapisser tout début octobre. Rosemary lui a donné ses derniers euros puisqu’elle n’a plus l’intention de faire des virées en car hors de Suisse et n’entend pas commencer à faire du tourisme d’achat en France voisine. Merci, chère amie. Car c’est tout bénéfice pour notre goret, qui sent bon le terroir.

Autres réactions: l’Association des boulangers-confiseurs du canton de Genève se dit prête à fabriquer, comme l’an dernier, une sucette en chocolat qu’elle vendra pour partie en faveur de la Thune. Allier gourmandise et générosité, fallait y penser!

On croquera donc de bon cœur dans le groin chocolaté de Jules quand ces sucettes seront prêtes, et tant pis pour nos ventres. Je vous tiendrai au courant. De l’arrivée des friandises, donc. Pas de l’état de nos rotondités…

Les amis du «P’tit Bel-Air» repartent aussi à la chasse aux thunes: des affiches dessinées avec tendresse seront déposées à la fin du mois dans les immeubles de l’avenue Mirany, à Chêne-Bourg. La boîte aux lettres d’Arlette attend les contributions des voisines et des voisins, comme d’habitude. Merci à ces dames.

Enfin, l’association d’artisans Les Érables organise à nouveau la vente de ses créations à la salle de gymnastique du groupe scolaire de Puplinge. Là encore, deux cochons-tirelires seront à disposition des visiteurs les 4 et 5 décembre pour faire le plein de générosité. Quand je vous disais que la Thune repart de plus belle…!

Comment participer à la Thune du Cœur

Pour participer, vous n’avez que l’embarras du choix. L’important, comme les sportifs le disent, c’est de participer. Pour faciliter les dons et s’adapter aux usages en cours, la «Tribune de Genève» a multiplié les options de paiement, notamment numériques. En voici la liste et la marche à suivre.

- Par téléphone, envoyez «THUNE» au 339. Un SMS équivaut à un don de 5 francs, frais d’opérateurs compris.

- Par virement bancaire aux coordonnées suivantes:

Julie - La Thune du Cœur

UBS SA, numéro 0240-504482.01K,

IBAN CH080024024050448201K,

BIC UBSWCHZH80A.

- Les dons en espèces sont toujours les bienvenus pour contribuer à la Thune. Il suffit de venir les déposer à la réception de notre rédaction, au 11, rue des Rois, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h.

