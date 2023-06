Mes bons plans – Juin zigzague entre pianos et poèmes Sorties en plein air pour jouer ou écouter, déambulation poétique ou humour décalé? À vous de choisir… Philippe Muri

Fugue impromptue au Jardin anglais en 2022. Cette année vingt pianos sont mis à disposition des passants dans différents lieux du canton. TAKO

Sympathique et populaire, le festival Pianos égarés balise ce mois qu’on aimerait idéalement passer en partie à l’extérieur. Pendant 18 jours, du 8 au 25 juin, vingt pianos droits sont mis à disposition des passants dans différents lieux du canton, choisis en fonction de leur fréquentation, de leur attractivité et de leur symbolique. On en trouvera ainsi notamment devant la Migros Vibert à Carouge, sur l’esplanade Gitana à Bellevue ou sur la place de l’Église de Veyrier. En ville de Genève, Baby Plage, le parc des Bastions, la place Bel Air, le Jardin anglais, le Bourg-de-Four ou la Gare Cornavin accueillent entre autres les instruments en libre-service. Des concerts et des lectures musicales sont prévus ici ou là. Dates et heures à consulter sur le site pianos-egares.ch et sur les réseaux sociaux.