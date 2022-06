Vague de chaleur en Suisse – Juin 2022, deuxième mois le plus chaud depuis le début des mesures Les valeurs maximales journalières ont atteint de nouveaux records à certains endroits. En moyenne nationale, seul le mois de juin de 2003 était plus chaud.

En moyenne nationale, la température du mois de juin a dépassé de 2,7 °C la norme 1991-2020. KEYSTONE

La Suisse a connu le deuxième mois de juin le plus chaud depuis le début des mesures en 1864, indique mercredi MétéoSuisse. Sur plusieurs sites, les valeurs maximales journalières ont atteint de nouveaux records pour cette période.

Depuis le début des mesures jusqu’à la fin du XXe siècle, le mois de juin a présenté une évolution moyenne assez stable. Au passage au XXIe siècle, sa température a brusquement augmenté d’environ 2 °C. D’autres mois ont montré un fort réchauffement dès la fin des années 1980.

Fortes pluies orageuses

À partir du 22 juin, de l’air chaud, humide et instable en provenance du sud-ouest a déterminé le temps en Suisse. Localement, de fortes pluies orageuses sont tombées en peu de temps au nord des Alpes. En l’espace de 10 minutes, Lucerne a reçu 19,1 mm (22 juin) et Fahy 20,5 mm (26 juin). Sur les deux sites, il s’agit de la quantité la plus élevée en 10 minutes depuis le début des mesures automatiques en 1981.

Les précipitations mensuelles ont atteint ou dépassé 80% de la norme 1991-2020 dans de nombreuses régions. En Suisse occidentale, le déficit pluviométrique a régionalement été supérieur à 20%. Il a même été supérieur à 50% sur le Sud du Tessin.

Fonte des neiges précoce

La neige a, elle, disparu très tôt. Ainsi au Weissfluhjoch (champ de mesure de la neige à 2536 m d’altitude), dès le 6 juin, une hauteur de neige de 0 cm a été signalée. Il s’agit de la deuxième fonte de la neige la plus précoce depuis le début des mesures en 1937. En 1947, année record, la fonte de la neige avait eu lieu 3 jours plus tôt.

Le printemps de cette année a lui été le quatrième le plus doux depuis le début des mesures en 1864. Les tilleuls à grandes feuilles ont ainsi fleuri 10 jours plus tôt que la moyenne de la période 1991-2020, de même que les tilleuls à petites feuilles, une semaine plus tard. Les vignes ont fleuri avec 11 jours d’avance et les sureaux noirs 8 jours plus tôt que la moyenne de 1991-2020.

ATS

