Record de températures – Juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré «Ici, la première place est la pire», a déclaré vendredi l’Agence nationale océanique et atmosphérique américaine en indiquant que le mois de juillet 2021 a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre.

L’Italie fait partie des nombreux pays qui ont été victimes de fortes chaleurs durant le mois de juillet, comme ici à Rome. KEYSTONE/EPA/GIUSEPPE LAMI

Le mois de juillet 2021 a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, a indiqué vendredi l’Agence nationale océanique et atmosphérique américaine (NOAA).

«Ici, la première place est la pire», a déclaré dans un communiqué le chef de NOAA, Rick Spinrad. «Le mois de juillet est généralement le mois le plus chaud de l’année, mais juillet 2021 s’est surpassé, devenant le mois de juillet et le mois tout court le plus chaud jamais enregistré.»

AFP

