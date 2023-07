Une nuit de frayeur – Juillet 1943: des bombes pleuvent sur le village de Praratoud Dans la nuit du 12 au 13 juillet 1943, un bombardier anglais en perdition au-dessus de la Broye larguait sept bombes et plusieurs obus éclairants près de Lucens. Sébastien Galliker

Dans la forêt surplombant Praratoud. un cratère régulièrement débroussaillé témoigne de l’explosion de la bombe britannique. JEAN-PAUL GUINNARD

Quelques mètres en surplomb de Praratoud, Benoît Thierrin entre dans la forêt en comparant les troncs des arbres. «Celui-ci avait résisté. Il a plus de cent ans. On voit que les autres sont plus fins et ont poussé par la suite. Une bonne partie de la forêt avait été soufflée par l’explosion», raconte l’habitant de ce village de la Broye fribourgeoise, situé sur les hauts de Lucens. Ce samedi 15 juillet, l’historien passionné marquera le 80e anniversaire du bombardement subi par la communauté, durant la Seconde Guerre mondiale.