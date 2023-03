Dérive extrémiste – Juifs et Israéliens de Suisse craignent le pire Alors que la contestation enfle en Israël contre la réforme judiciaire du gouvernement Netanyahou, des membres de la communauté juive et expatriés redoutent de voir l’État hébreu sombrer dans la guerre civile. Andrés Allemand Smaller

Manifestation ce dimanche sur la place des Nations pour défendre la démocratie israélienne. DR

«Ici, parmi les juifs de Suisse, tout le monde se fait du souci pour Israël et souhaite que la situation se calme, qu’une place soit faite au dialogue. La peur d’une dérive vers une guerre civile est bien là», s’inquiète Eliezer Di Martino, rabbin de la communauté israélite de Lausanne et du canton de Vaud. «Nous ne prenons pas position publiquement car ce n’est pas notre rôle: une communauté apolitique helvétique n’a pas à critiquer un État souverain. Mais bien sûr, au sein de la communauté, chacun à son avis et ils peuvent être très variés. Surtout quand il s’agit d’Israël, qui est un pilier de l’identité juive. Nous y avons de la famille, des amis. On ne peut que prier.»