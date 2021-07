Demande d’extradition – Jugé à Genève, un braqueur est recherché par l’Allemagne L’homme impliqué dans deux affaires de brigandage, dont un hold-up à la machette, est suspecté d’avoir mis en circulation de la fausse monnaie. Fedele Mendicino

Le braqueur a notamment participé avec un complice à un braquage avorté dans une station-service de Perly en août 2019. Christian Bonzon

Arrêté en 2019, A., un braqueur, a écopé en appel ce printemps de 5 ans de prison, soit un an de moins qu’en première instance. L’homme se voyait donc déjà libéré pour bonne conduite aux deux tiers de sa peine en 2022 et rentrant chez lui en France. Mais, selon nos informations, A., condamné notamment pour un braquage armé à Fahy et une tentative de hold-up à Perly, doit rendre des comptes à la justice allemande. Il risque d’être extradé pour une affaire de fausse monnaie. Comme il s’oppose, ce transfert devrait encore prendre des mois.

Achats en Suisse