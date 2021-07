Les JO de Tokyo en direct - Judo: Bekauri met fin à la domination japonaise

Cyclisme

Stefan Küng (27 ans) n’a pas permis à la Suisse d’ajouter une septième médaille à sa moisson depuis le début des Jeux olympiques.

Le Thurgovien a dû se satisfaire de la plus cruelle des places, la quatrième, à l’issue des 44,2 kilomètres de l’épreuve de contre-la-montre organisée au Fuji International Speedway, à trois heures de route de Tokyo.

Le résultat est frustrant car, si on fait abstraction de la supériorité du nouveau champion olympique slovène Primoz Roglic qui a créé un écart conséquent, la marge entre le 2e (le Néerlandais Tom Dumoulin) et Küng n’est que de trois secondes.

Et il n’a manqué que 40 centièmes au Suisse pour chiper la médaille de bronze à l’Australien Rohan Dennis. «Franchement, avec un écart aussi minime, on peut parler de malchance, a expliqué le Suisse, le visage déconfit et le maillot trempé. Je ne peux pas m’en vouloir, j’ai tout donné et j’ai fait une course parfaite sur un parcours à priori pas taillé pour moi car vallonné.»

Le Thurgovien, qui visait une victoire en contre-la-montre sur le Tour de France et une médaille à Tokyo a raté les deux objectifs de sa saison.