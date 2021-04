Le mystère de Pâques – Judas était-il le traître ou le disciple parfait de Jésus? Depuis deux mille ans, on spécule sur les intentions du disciple qui a livré Jésus. On ne sait presque rien de lui, mais tout le désigne. Enquête sur un traître trop parfait. Jocelyn Rochat

Le baiser de Judas est aussi légendaire qu’inexpliqué. Selon des textes tardifs, les disciples portaient des capuches, et ce geste a pu désigner Jésus dans le groupe. Robertharding via AFP

C’est l’inconnu le plus célèbre de la Bible. Avec Jésus, Judas est l’autre star de Pâques. Et pourtant on ne sait que très peu de choses sur ce disciple, à part, peut-être, qu’il a livré son maître en le désignant d’un baiser devenu légendaire. Enquête sur un traître trop parfait pour être honnête.

A-t-il existé?

Comme pour Jésus, des historiens ont douté de l’existence de Judas. Trop sombre et trop caricatural, ce superméchant a parfois été considéré comme une invention littéraire. Mais pour Andreas Dettwiler, professeur de Nouveau Testament à la Faculté de théologie de l’UNIGE, «Judas a bien existé».